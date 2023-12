Stiri pe aceeasi tema

- Iata lista zilelor libere legale in 2024: 1, 2 ianuarie: Anul Nou (luni si marți)6 ianuarie: Boboteaza (sambata)7 ianuarie: Sfantul Ioan Botezatorul (duminica)24 ianuarie: Ziua Unirii Principatelor Romane (miercuri)1 mai: Ziua Muncii (miercuri)3 – 6 mai: Paște ortodox 2024 (vineri, sambata, duminica,…

