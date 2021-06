Stiri pe aceeasi tema

- Peste 17 tone de deseuri de aluminiu au fost descoperite intr-un autotren in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. Autoritatile au refuzat intrarea in Romania pentru ca incarcatura nu indeplinea conditiile legale. The post Transport de deșeuri oprit intr-o vama din vestul țarii appeared first on…

- Curtea Husarilor, aflata in exteriorul castelului Corvinilor, gazduiește vineri și sambata, intre orele 9,00 și 17,00, cea de-a VI-a ediție a Targului European al Castelelor, un eveniment unic in Romania, unde, la standurile a 20 de cetați, palate și muzee din Romania, sunt prezentate ofertele de vizitare.…

- Meteorologii anunta vijelii puternice, viituri si inundatii pe mai multe rauri din vestul tarii, dar si ploaie cu gheata.O furtuna devastatoare a lovit Ungaria, iar specialistii avertizeaza ca frontul atmosferic se indreapta catre Romania. Episodul de vreme extrema a izolat complet o localitate aflata…

- Meteorologii anunta vreme deosebit de calda de Paste, cu maxime de vara care pot atinge in sudul tarii 27-30 de grade. Temperaturile ridicate sunt aduse de un val de aer african. Nu sunt excluse nici furtunile, ploi abundente fiind asteptate in vestul si nord-vestul tarii.

- La Deva a fost deschis sambata primul centru de vaccinare drive-thru din țara. Autoritațile au explicat care sunt cei cinci pași in care se face vaccinarea. Unul dintre aceștia presupune desenarea unor emoticoane pe parbrizele mașinilor. Nu e nevoie de programare, dar este recomandat, pentru fluenta…

- O noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 511.290 doze, sosește luni in țara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.…

- Cozi uriașe la toate vamile din vestul țarii Foto: Petcu Marcela. Cozi uriașe la toate vamile din vestul țarii, dupa ce în Ungaria au fost restricții extinse pentru transportatorii de marfuri. Soferii de camioane așteapta în coloana pâna la șase, șapte ore la Vama…

- Alte 345.000 de doze de vaccin Pfizer sosesc azi in Romania. Acestea vor fi livrate pe aeroporturile din Timișoara, Cluj-Napoca și Otopeni, si apoi transportate catre centrele de stocare din tara. Aproape 39.000 de mii de doze sunt alocate județelor din vestul țarii, iata insa distribuirea pe centrele…