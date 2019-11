Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta din Caracal se dovedește a fi una dintre cele mai dificile din Romania. Cu fiecare pas inainte, parca se fac doi inapoi. In timp ce, mai mult sau mai pițin, soarta Alexandrei Maceșanu a fost facuta clara, sunt inca multe semne de intrebare in jurul Luizei Melencu, tanara disparuta in aprilie.…

- Se anunta o noua zi tensionata la Caracal, acolo unde va avea loc reconstituirea rapirii si uciderii Luizei Melencu. Intocmai cum s-a procedat si in cazul reconstituirii Alexandrei Macesanu, anchetatorii vor pleca cu Gheorghe Dinca de la locuinta lui si vor reface traseul acestuia din data de 14 aprilie,…

- Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu, participa, luni, la reconstituirea efectuata de anchetatori, el fiind dus la Dobrosloveni si Caracal, unde se reconstituie traseul acestuia si al Alexandrei din ziua de 24 iulie, cand fata a disparut. Dinca…

- Rasturnare de situație in cazul de la Caracal. In timp ce cazul este in continuare invaluit in mister și nu se cunosc prea multe detalii despre evoluția anchetei, un milionar celebru ofera recompensa pentru eliberarea celor doua fete.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a dezvaluit, in premiera, ca a avut o discuție telefonica cu Președintele Klaus Iohannis. Ce i-a transmis acesta despre cazul de la Caracal? Exista vreo legatura intre aceasta convorbire și decizia lui Cumpanașu de a candida la viitoarele alegeri prezidențiale?

- Ziarul Unirea Dovezi naucitoare despre o a treia victima in cazul Caracal. Anchetatorii au gasit obiecte care nu aparțin Alexandrei sau Luizei Anchetatorii care se ocupa de cazul Caracal au descoperit noi obiecte care nu aparțin nici Luizei Melencu, nici Alexandrei Maceșanu. Paranții celor doua fete…

- Anchetatorii romani au facut noi dezvaluiri despre cazul din Caracal. Potrivit procurorilor DIICOT, oasele gasite acum zece zile in padurea de langa casa lui Gheorghe Dinca, nu sunt ale Alexandrei Macesanu si nu se stie daca apartin Luizei Melencu.