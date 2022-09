Stiri pe aceeasi tema

- Alti 25 de cetateni americani au fost inclusi pe "lista neagra" de catre Rusia "ca raspuns la sanctiunile constante ale administratiei Biden impotriva cetatenilor rusi", a anuntat luni la Moscova ministerul rus al Afacerilor Externe, informeaza The Guardian.

- Britanicii vor trimite șase vehicule autonome de vanatoare de mine vor fi trimise sa caute mine rusești in apele de langa coasta Ucrainei. Trei vehicule urmeaza sa fie trimise din stocurile din Marea Britanie, in timp ce alte trei vor fi cumparate direct de la companiile producatoare, relateaza The…

- Ziua Nationala a Ucrainei este marcata astazi, 24 august, sub o mare tensiune, la sase luni de la lansarea invaziei ruse, in momentul in care Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata Kievului, potrivit AFP. „Trebuie sa fim…

- Razboiul lui Putin in Ucraina s-a transformat intr-un „scenariu de coșmar” pentru el, a declarat fostul șef al armatei britanice Generalul Lord Richard Dannatt la postul britanic Sky News , potrivit The Guardian . Razboiul pe care Rusia il poarta in prezent in Ucraina nu decurge așa cum a sperat președintele…

- Ucraina a negat implicarea in moartea Dariei Dugina – fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dugin, considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin -, pe fondul temerilor ca atentatul cu mașina capcana a ridicat miza razboiului dintre Rusia și Ucraina. Consilierul principal al lui…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat sambata (20 august) ca Națiunile Unite colaboreaza cu Statele Unite și Uniunea Europeana pentru a depași obstacolele din calea ajungerii alimentelor și ingrașamintelor rusești pe piețele mondiale. „Obținerea mai multor alimente și ingrașaminte…

- Oficiali din Rusia, Ucraina, Turcia si din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite se vor intalni ”cel mai probabil” saptamana aceasta pentru a discuta reluarea exporturilor de cereale ale Ucrainei din Marea Neagra, a declarat, luni, ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, relateaza The Guardian, potrivit…

- Marea Britanie, SUA, Canada și Japonia vor interzice importurile de aur rusesc in cadrul noilor sancțiuni impuse ca raspuns la invazia din Ucraina, a anunțat Downing Street duminica, in prima zi a unui summit G7, potrivit AFP. „Aceste masuri ii vor lovi direct pe oligarhii ruși și vor ajunge in inima…