- Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu președintele Klaus Iohannis și cu președinta Slovaciei, Zuzana Caputova și a mulțumit celor doi lideri pentru sprijinul oferit poporului ucrainean dupa invazia rușilor. Klaus Iohannis l-a asigurat pe președintele ucrainean de tot sprijinul Romaniei. Printre…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut marți un discurs istoric in fața parlamentarilor britanici, solicitand ajutor sporit din partea Marii Britanii. In plus, Zelenski i-a solicitat premierului Boris Johnson sa-i ajute țara sa lupte impotriva „statului terorist”, Rusia. Discursul liderului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni noaptea un nou mesaj in care sfideaza invazia rusa, chiar de la fereastra biroului prezidențial din centrul Kievului. Propaganda rusa anunțase luni ca Zelenski se ascunde intr-un buncar din Capitala și nu iese de acolo. Președintele s-a filmat…

- Președintele american Joe Biden a anunțat ca se va asigura „ca Uniunea Europeana, NATO și toți aliații noștri sunt uniți in raspunsul privind invazia Rusiei in Ucraina”, potrivit CNN.Jake Tapper de la CNN , care a participat la pranzul de o ora, a declarat ca Biden a fost de acord sa transmita un mesaj…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, marti seara, un mesaj ”pentru lume”, dupa ce zona in care a avut loc masacrul de la Babi Yar a fost bombardata. ”Ce rost are sa spui «niciodata din nou» timp de 80 de ani, daca lumea tace cand cade o bomba pe acelasi loc al Babin Yar”.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat crearea unei legiunii internaționale de aparare teritoriala a Ucrainei, care va inrola strainii care vor sa lupte pentru țara impotriva Rusiei. Duminica, 27 februarie, Zelenski s-a adresat cetațenilor țarilor straine, spunand ca ofensiva Rusiei nu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins duminica o oferta rusa de negocieri in Belarus, afirmand ca si autoritatile din Minsk sunt complice la invazia rusa, dar a lasat poarta deschisa purtarii de negocieri in alta parte, relateaza Reuters si AFP. Kremlinul a afirmat duminica putin mai…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca este pregatit pentru negocieri cu Rusia, dar nu pe teritoriul Belarus. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins duminica o propunere a Rusiei pentru negocieri in Belarus, declarand ca Minsk este complice la invazia rusa din Ucraina. Zelinsky…