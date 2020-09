Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a estimat miercuri ca pâna la 7.000 de camioane ar putea fi blocate în Kent, fiind nevoite sa aștepte doua zile pentru a traversa Canalul pe 1 ianuarie, daca Londra și Bruxelles nu reușesc sa încheie un acord de liber schimb, potrivit AFP.„Aceasta nu…

- Parlamentul European a votat un amendament crucial pentru Romania, legat de modul in care țara noastra poate folosi banii europeni din Fondul pentru tranziție justa, adica bugetul special dedicat modernizarii industriei poluatoare in vederea aplicarii politicii ecologiste Green Deal. Acest lucru este…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca are "mari sperante" sa ajunga la un acord post-Brexit cu Uniunea Europeana, in pofida negocierilor in impas si a tensiunilor create de un proiect de lege britanic care revine asupra angajamentelor luate, relateaza AFP preluat de agerpres. "Nu…

- Ungaria incearca sa scape de dependența energetica fața de Rusia și cumpara semneaza un acord pentru achiziția de gaze lichefiate de la grupul Shell Ungaria va achizitiona 250 de milioane metri cubi de gaze naturale lichefiate pe an, pana in 2027, de la grupul petrolier anglo-olandez Dutch Shell Plc,…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan precizeaza ca inceputul de toamna este trist pentru cei 138.000 de pensionari suceveni care primesc din acesta luna pensii taiate cu 26% de catre Guvernul PNL. Pensionarii, a spus Stan, au ajuns bataia de joc a Guvernului Orban care s-a jucat cu munca de-o…

- Estimarea Regatului Unit este ca un acord cu Uniunea Europeana privind relatia lor post-Brexit poate fi incheiat in septembrie, a declarat joi negociatorul sef britanic David Frost inaintea unei noi runde de negocieri pe care o va avea saptamana viitoare cu omologul sau european Michel Barnier, informeaza…

- Președintele Klaus Iohannis, la finalul summitului UE: „Dupa discuții foarte complicate, dupa negocieri foarte complicate, dupa 4 zile și 4 nopți am obținut pentru Romania 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene!”, susține europarlamentarul PNL, Cristian Buda. El susține ca ”Datorita…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut in aceasta dimineața o scurta declarație de presa la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei. Dupa cinci zile de negocieri, liderii europeni au ajuns la un acord privind bugetul multianual al blocului comunitar si Fondul de relansare…