Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 31 de cetateni din Bangladesh, Pakistan și Guineea care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 31 de migranti din Bangladesh, Pakistan și Guineea care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport. 1 de 4 In cursul acestei dimineti, in jurul orei 03.50, la Punctul…

- Peste 30 de cetateni straini, din Bangladesh, Pakistan și Guineea, ascunși in doua mijloace de transport, au fost depistați, vineri, de polițiștii de frontiera de la Nadlac II, in timp ce incercau sa treaca ilegal in Ungaria.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, in ultimele 48 de ore, in total, 134 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in sapte mijloace de transport.

- In ultimele 48 de ore, politistii de frontiera au oprit, la granitele nationale, in total 151 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, atat pe sensul de iesire, cat si de intrare in tara sau care nu isi justificau prezenta in anumite zone.Potrivit unui comunicat al Politiei de…

- Politistii de frontiera aradeni au prins, joi, 27 de migranti din Bangladesh, Eritreea, Sri Lanka si Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua camioane incarcate cu textile si bare metalice.La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I, in timp ce era verificat un…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, au depistat cincizeci și unu de cetateni din diverse state, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport incarca

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, au depistat 52 de cetateni, din diferite state, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei ansambluri rutiere, incarcate cu diverse bunuri. Intr-un singur mijloc de transport au…