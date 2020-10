Anul acesta am invațat sa ne traim viețile stand in casa mai mult decat ieșind in societate. Astfel ca, pentru mulți oameni, hainele de strada au inceput sa iși piarda din utilitate. Cu toții ne-am indreptat insa, mai mult ca oricand, atenția catre lenjerie intima și haine de stat in casa. Zara se adapteaza vremurilor in care traim și lanseaza, in premiera, desuuri pentru femei. Este o colecție ce conține 91 de piese diverse. De la sutiene, body-uri, bikini și pana la pijamale, halate și maști de noapte pentru ochi. Sunt piese confortabile cu prețuri accesibile. Iata cum arata colecția de desuuri…