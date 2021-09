YouTube, TikTok şi Whatsapp au fost cele mai accesate aplicaţii de către copii, în această vară (Kaspersky) Copiii care folosesc dispozitive Android au petrecut cel mai mult timp pe YouTube (32,9%), in aceasta vara, platforma urmata de TikTok (19%) si WhatsApp (16%), releva rezultatele unei cercetari realizate de Kaspersky.



Potrivit analizei, constatarea evidentiaza diferenta dintre noile procente si tendinta observata din noiembrie 2020 pana in aprilie 2021, cand ponderea utilizarii TikTok era de 14,9%, in timp ce WhatsApp se situa la 18,1%.



Principalele activitati de interes pentru copii au fost videoclipurile online si YouTube si, in special, detaliile legate de jocurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

