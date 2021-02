Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Sevilla, detinatoarea trofeului Europa League, a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia FC Barcelona, miercuri seara, in prima mansa a semifinalelor Cupei Spaniei la fotbal. Andaluzii au deschis scorul in prima repriza, printr-un gol marcat de fundasul central francez…

- Ecbipa Atalanta Bergamo s-a calificat in finala Cupei Italiei la fotbal, dupa ce a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia SSC Napoli, detinatoarea trofeului, miercuri seara, in mansa secunda a semifinalelor competitiei. Golurile lombarzilor au fost marcate de Duvan Zapata (10)…

- PSG a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa din liga a doua Caen si s-a calificat in saisprezecimile de finala ale Cupei Frantei. Moise Kean a marcat golul, in minutul 49, potrivit news.ro. Citește și: Emil Boc a rabufnit! A luat la ținta Guvernul, dupa contrele…

- Americanca Sofia Kenin, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, detinatoarea trofeului, a fost eliminata in turul al doilea al Australian Open. Ea a fost invinsa, joi, cu scorul de 6-3, 6-2, de estona Kaia Kanepi, locul 65 WTA, dupa un meci de 64 de minute, potrivit news.ro. Citește…

- O biserica din localitatea Brodina de Sus, județul Suceava, arde din temelii, miercuri seara, la fața locului fiind trimise 10 autospeciale de stingere, anunța MEDIAFAX. Potrivit ISU Suceava, biserica din Brodina de Sus arde generalizat. Citește și: Emil Boc a rabufnit! A luat la ținta…

- Liderul USR-PLUS, Dacian Cioloș, saluta decizia Patriarhiei Romane de a se implica in campania de vaccinare. „Ma bucura implicarea Patriarhiei Romane in campania de informare a cetațenilor romani despre vaccinarea impotriva COVID-19. Pandemia poate fi oprita și noi toți putem reveni la o viața…

- Primarii din țara se plang ca au fost obligați sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare și sa asigure plata personalului, fara a primi bani insa bani pentru aceasta de la Guvern. Emil Boc și Vlad Voiculescu , ministrul Sanatații, au avut o discuție aprinsa pe aceasta tema. Boc a continuat și…

- Primarii din țara se plang ca au fost obligați sa organizeze și sa doteze centrele de vaccinare și sa asigure plata personalului, fara a primi bani insa bani pentru aceasta de la Guvern. Emil Boc și Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, au avut o discuție aprinsa pe aceasta tema. Boc a continuat…