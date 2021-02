WTA - Liderul mondial s-a retras de la Qatar Open

Stiri pe aceeasi tema

- ​Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, locul I WTA, a declarat forfait pentru Qatar Open, turneu de categorie WTA 500, programat între 1 si 6 martie.Ea a invocat o accidentare la glezna stânga, dupa ce a fost elimianta, miercuri, în turul al doilea al turneului de categorie…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, locul I WTA, a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-4, de americanca Danielle Collins, locul 37 WTA, in turul al doilea al turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide. Collins s-a impus dupa un meci de 65 de minute si va evolua in sferturi cu…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de australianca Ashleigh Barty, numarul unu mondial, cu 6-3, 6-3, marti, in runda a doua a turneului Yarra Valley Classic (WTA 500), care are loc la Melbourne si e dotat cu premii totale de 565.530 dolari. La primul sau meci oficial…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a invins-o pe australianca Ashleigh Barty, liderul WTA, cu 3-6, 6-1, 10-8, vineri, in cadrul turneului demonstrativ de la Adelaide, intitulat ''A Day at the Drive''.

- Simona Halep a scris, vineri, pe Facebook, ca este mereu o placere sa joace cu Ashleigh Barty, subliniind ca meciul de la Adelaide, la care au fost prezenti si spectatori, a fost unul special, noteaza news.ro. Citește și: Cine ar putea prelua 'zestrea' PMP "Sa fiu pe acelasi teren cu Ashley…

- Simona Halep a inceput cu dreptul anul 2021. Tenismena constanteana a jucat vineri la Adelaide in cadrul unui turneu demonstrativ impotriva celei mai bune jucatoare a lumii, Ashleigh Barty. Sportiva de la malul marii a inceput slab meciul si a pierdut primul set cu scorul de 2-6, insa in partialul al…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, va juca primul sau meci din 2021 contra australiencei Ashleigh Barty, liderul mondial, vineri, in cadrul turneului demonstrativ ''A Day at the Drive'', care are loc la Adelaide, au anuntat organizatorii.

- Sezonul de tenis va incepe cum nu se poate mai spectaculos, cu o confruntare intre locul 1 WTA și locul 2 WTA. Astfel, Simona Halep o va intalni ustralianca Ashleigh Barty, in primul meci de la Adelaide. Citește și: SURSE - Ilie Bolojan arunca in aer negocierile dintre USR-PLUS și PNL…