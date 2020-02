Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 2 WTA, va participa la turneul de la Dubai si la dublu, alaturi de germana Julia Goerges, anunta news.ro.Cele doua sportive vor intalni in primul tur echipa Makoto Ninomiya/Zhaoxuan Yang (Japonia/China), daca vor trece de runda inaugurala, Halep si Goerges vor juca apoi…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) se pregatește de turneul de la Dubai, primul la care joaca dupa Australian Open. Pentru competiția care se joaca intre 17 și 23 februarie, Simona Halep a decis sa se inscrie și in proba de dublu. Halep va face pereche cu nemțoaica Julia Goerges (31 de ani, 31 WTA). …

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, este principala favorita a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, si va intra direct in optimile de finala, faza in care va infrunta invingatoarea dintre Alison Riske (SUA) si Ons Jabeur…

