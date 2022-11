World of Warcraft și Overwatch nu vor mai putea fi jucate în China World of Warcraft, Overwatch și Diablo 3 se numara printre marile titluri de jocuri video Activision Blizzard care vor disparea in China in ianuarie 2023, scrie BBC. Dezvoltatorul de jocuri și NetEase, compania care ofera acces la jocuri in China, nu au reușit sa-și reinnoiasca acordul de licența vechi de 14 ani. Toate jocurile necesita un distribuitor local și licențe de la guvernul chinez pentru a funcționa acolo. Activision a spus ca e in cautare de alternative. Intre timp, noi vanzari s-ar opri in urmatoarele zile. Gasirea unui nou distribuitor și obținerea unei noi licențe ar putea dura mult… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

