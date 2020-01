Wizz Air desființează două rute de la Timișoara Doua din cele patru rute noi anunțate in ianuarie 2019 și operate din septembrie 2019 de Wizz Air de la Timișoara vor fi suspendate din 2020 din cauza lipsei de interes a calatorilor. Ruta Timișoara – Billund (Danemarca) care a fost operata de doua ori pe saptamana, in zilele de joi și sambata, a fost suspendata din 5 ianuarie 2020. A doua ruta care va fi suspendata, probabil din toamna (oe situl de rezervari al Wizz Air inca se vand bilete pana in august inclusiv) este Timișoara – Doncaster/Sheffield (UK). Aceasta este de asemenea operata in prezent de doua ori pe saptamana. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

