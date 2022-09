O femeie de 48 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi, fiind infectata cu virusul West Nile. Aceasta lucra in vie cand a lesinat si a cazut, iar personalul medical care a raspuns apelului facut prin 112 a transferat-o la Spitalul de Neurochirurgie cu suspiciune de atac vascular cerebral. Computerul tomograf si consultul au exclus insa acest diagnostic si femeia a fost dusa la Boli Infectioase. Medicii au descoperit ca avea o temperatura de 38 de grade, dureri de cap, vertij si varsaturi, iar in urma punctiei lombare s-a confirmat un diagnostic…