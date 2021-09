Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare cod galben de inghet anunta meteorologii in aceasta saptamana de marti, 21 septembrie, pana vineri, 24 septembrie. Astfel, in noaptea și dimineata se prevad pana la minus trei grade Celsius. Pentru luni, meteorologii anunța cer variabil in toata tara.

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat la Digi 24 ca astazi, 19 septembrie, și maine temperaturile la nivel național vor mai depași 25 de grade Celsius, dar apoi vor cobori „semnificativ” și vor urma ploile. „Ne așteptam la scaderea valorilor de temperaturi,…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata dimineata, se vor semnala ploi, in urma carora se vor acumula cantitati insemnate de apa, descarcari electrice si intensificari ale vantului, in special in nord-vestul, centrul si sud-vestul tarii. In Bucuresti, vremea va fi calda, dar spre seara vor fi innorari…

- Vremea se schimba radical! Septembrie vine cu frig și ploi. Meteorologii spun ca in septembrie temperaturile vor fi in scadere și uneori vor fi sub valorile normale din prima luna de toamna. Potrivit prognozei meteo, va ploua in toata țara, dar cantitațile de apa nu vor fi foarte mari. In saptamana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 12 – 25 iulie 2021. Specialiștii anunța temperaturi de aproape 40 de grade Celsius la umbra, disconfort termic insuportabil in vest și sud-vest. Meteorologii anunța ca in urmatoarele doua saptamani,…

- Dupa o luna iunie cu inundații și canicula, a doua parte a acestei veri va fi marcata de seceta, avertizeaza directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, potrivit Agerpres . Masuratorile din ultimele doua decenii confirma existența schimbarilor climatice in Romania,…

- Instabilitatea meteorologica extrema care a facut prapad in Europa se indreapta spre Romania. Meteorologii avertizeaza ca dupa valul de aer african care a sufocat Romania, furtuni violente vor lovi tara noastra. De sambata, temperaturile incep sa scada usor, insa va fi deosebit de cald, potrivit Adevarul.…

- Calduri sufocante se anunța in urmatoarele zile in Romania, spune directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Este pentru prima data cand se anunța cod roșu de canicula in acest an și al șaselea din istoria țarii. Valorile termice vor inregistra intensificari in mai multe județe din Romania.…