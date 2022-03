VREMEA până în 27 martie: Un nou val de FRIG. Se mai încălzește abia spre finalul lunii. Prognoza meteo pe două săptămâni VREMEA pana in 27 martie: Un nou val de FRIG. Se mai incalzește abia spre finalul lunii. Prognoza meteo pe doua saptamani Dupa doua zile mai calde, urmeaza un nou val de frig in Romania. Temperaturile maxime vor scadea cu 6-7 grade Celsius și minimele vo cobori pana la -10 grade in Transilvania, respectiv -12 grade la munte. Se incalzește din nou, spre sfarșitul lunii martie. Vor mai fi perioade cu ploi și ninsori, insa precipitațiile vor […] Citește VREMEA pana in 27 martie: Un nou val de FRIG. Se mai incalzește abia spre finalul lunii. Prognoza meteo pe doua saptamani in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

