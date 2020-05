Vremea în București, duminică, 31 mai Pe parcursul zilei de duminica, valorile termice din Capitala vor fi apropiate de normalul perioadei, astfel incat temperatura maxima se va situa in jurul a 24 de grade, potrivit ANM. Cerul va fi variabil, iar vantul se va intensifica treptat dupa orele pranzului, cand la rafala se vor inregistra viteze in general de 45…50 km/h.Averse și descarari electrice luni, 1 iunieDin dupa-amiaza zilei de luni, 1 iunie, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat și se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina și vijelii. Ploile vor avea și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

