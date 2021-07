Vremea 23 iulie - Temperaturi foarte plăcute - Perioada ideală din această vară Astazi, vremea va fi in general frumoasa si normala din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza si seara, iar pe arii restranse in zona de munte si izolat in restul teritoriului, se vor semnala ploi de scurta durata si, posibil, descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa intre 23 si 32 de grade.***In capitala, vremea va fi in general frumoasa si normala termic. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza si seara, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

