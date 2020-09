Parlamentarii au adoptat de curand modificari suplimentare la legislația privind votul prin corespondența și pentru alegerile parlamentare. Una dintre chestiunile extrem de importante este posibilitatea de a vota și sambata, și duminica pentru romanii din diaspora. Vorbim de proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative in materie electorala, care a primit recent votul decisiv in Parlament și care merge la promulgare. Totuși, pentru ca suntem in anul lui COVID-19, e destul de posibil ca autoritațile din anumite state sa nu permita desfașurarea votului la secții pe teritoriul…