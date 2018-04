Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, a subliniat sambata, in cadrul unei conferinte de presa, rolul important al tinerilor in clasa politica si ''misiunea istorica'' pe care o are "aceasta generatie nascuta in preajma Revolutiei romane".

- Cel de al 11-lea Congres international de istorie a presei a inceput vineri la Arad, urmand ca participantii sa evidentieze pe parcursul desfasurarii lucrarilor rolul pe care l-a avut presa in contextul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. In deschiderea sedintei inaugurale a congresului, care a avut…

- Vicepresedintele CJ Alba, Alin Cucui, a fost gasit spanzurat chiar de fratele sau intr-un imobil ce apartinea parintilor, la Alba Iulia, miercuri dimineata, in jurul orei 8.00. Potrivit Romania TV, in seara tragediei, Cucui s-a certat cu sotia lui si se pare ca i-a spus ca vrea sa doarma in…

- Principalele preocupari ale deputatului liberal de Maramures, dr. Viorica Chereches, raman sanatatea si educatia tinerei generatii. In acest scop, parlamentarul a initiat proiectul „100 de minute de Educatie si Sanatate” in care a implicat copiii din cartierul baimarean Ferneziu, elevi ai Scolii Gimnaziale…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 21 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Decret privind promulgarea Legii…

- Prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans si comisarul Christos Stylianides, in vizita in Romania saptamana viitoare Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale,…

- Imagini care te teleporteaza in trecut pe strazile din Paris, dar au fost realizate chiar in localitatea Dubasarii Vechi din raionul Criuleni. Fotografiile au aproape 100 de ani, fiind realizate in perioada interbelica.

- O casa memoriala ridicata in perioada interbelica pe litoral a fost jefuita in stil mare de hoti. Acestia au spart casa, au stat cateva zile in ea, apoi au plecat cu obiecte in valoare de 30.000 lei. Culmea este ca locuinta se afla la doi pasi de sediul Politiei din Eforie Sud.Citeste si: CTP analizeaza…