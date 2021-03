Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Catalin Drula a anunțat ca joi a fost dat startul pentru pregatirea tehnica a autostrazii Ploiești-Brașov, in cadrul unei intalniri avute cu proiectantul la sediul CNAIR. Potrivi ministrului Transporturilor, aceasta autostrada trebuie pregatita fara cusur din punct…

- ”Destul! Pe A3, sector Chetani-Campia Turzii, progresul in ultimele 5 luni a fost 1%. CNAIR a reziliat astazi contractul cu constructorul. Cu lucrari incepute in anul 2016, dar ajunse in 2021 abia la stadiul de sub 40%, nu putem face performanta in dezvoltarea infrastructurii si a Romaniei, in general”,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta ca a dat startul pentru pregatirea tehnica a autostrazii Ploiesti-Brasov (A3), care trebuie sa fie "fara cusur" din punct de vedere al documentatiei tehnice si studiilor de teren. "A fost dat astazi ordinul de incepere, astazi, 11 martie, in prima intalnire…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat, joi seara la Digi24, ca inca din primele zile de mandat s-a interesat de proiectul privind constructia autostrazii Bucuresti – Brasov si ca a aflat ca pentru aceasta nu s-a mai facut un studiu de fezabilitate din anul 2005, relateaza news.ro. Ministrul…

- ”A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov: fapte, nu vorbe. Astazi s-a finalizat licitatia pentru proiectarea autostrazii A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov. Urmeaza in zilele urmatoare, dupa finalizarea formalitatilor, semnarea contractului cu firma de proiectare”, a scris, miercuri, pe Facebook, Catalin Drula. Ministrul…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a anuntat ca vineri a fost lansata licitația pentru largirea la 4 benzi a centurii Bucuresti, sectorul de sud-vest. Potrivit oficialului, valoarea estimata a proiectului este de aproximativ 700 de milioane de lei. “O veste buna: astazi s-a lansat licitatia pentru…

- ”O veste buna: astazi s-a lansat licitatia pentru largirea la 4 benzi a centurii Bucuresti, sectorul de sud-vest, intre autostrada A1 si DN5, proiectare+executie. Este inca unul dintre proiectele din pachetul mare de 1,7 mld. de euro (“Orbitalele Bucurestiului”) la a carui finantare am lucrat in experienta…

- Social-democrații il ironizeaza pe ministrul Trasporturilor, Catalin Drula, despre care spun ca „marețul profesionist se dovedește ca era Scula pe Bascula doar din vorbe”. „Cu USR la guvernare, aflam ca autostrazile vor aparea dupa 2024! Din Opoziție, useriștii criticau la foc automat ritmul lent din…