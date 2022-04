Secretarul de stat al SUA Antony Blinken si secretarul apararii Lloyd Austin s-au intalnit cu presedintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy in Ucraina, a confirmat un inalt oficial al Departamentului de Stat, potrivit Reuters. Cei doi oficiali SUA au anuntat intoarcerea treptata a diplomatilor americani in tara si numirea unui nou ambasador, conform surselor citate. Secretarii cabinetului au promis, de asemenea, un nou pachet de asistenta in valoare de 713 milioane de dolari pentru guvernul lui Zelenski si tarile din regiune, unde invazia Rusiei a starnit temeri legate de o agresiune ulterioara…