Mercedes-Benz isi adapteaza reteaua de fabrici pentru a produce o noua gama de masini de lux electrice, pregatindu-se sa treaca la vehiculele electrice pana la finalul deceniului, transmite Reuters.

Sefii marilor companii energetice din Franta au cerut duminica populatiei si intreprinderilor sa limiteze imediat consumul de energie, pentru a se pregati pentru o criza energetica care se profileaza, transmite Reuters.

Industria din Germania se confrunta cu un an 2022 mai dificil, deoarece restrictiile din China si razboiul din Ucraina afecteaza si mai mult problemele din lanturile de aprovizionare, ceea ce a determinat doua asociatii germane importante sa-si revizuiasca in scadere previziunile pentru acest an,

Producatorul german de automobile Volkswagen si partenerii sai vor investi 10 miliarde de euro pentru a produce vehicule electrice si baterii in Spania, a declarat joi directorul general Herbert Diess, cu 3 miliarde de euro in plus fata de o suma anuntata anterior, transmite Reuters.

Elon Musk a spus ca firmele si guvernele ar putea sa plateasca in curand "un cost mic" pentru a utiliza Twitter, la doar cateva saptamani dupa ce a anuntat ca intentioneaza sa cumpere platforma de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

Marcile premium Audi si Porsche ale grupului Volkswagen se vor alatura Formula 1, dupa ce au convins grupul auto german ca aceasta miscare va aduce mai multi bani decat va costa, a declarat luni directorul general al VW, Herbert Diess, transmite Reuters, citat de Agerpres.

In curand Ryu Ishihara va majora pretul pentru o portie de taietei japonezi de tip soba (noodles n.r.), pentru prima data in ultimul deceniu, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia s-a repercutat asupra taieteilor produsi din hrisca, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Ucraina a trimis pana acum in portul romanesc Constanta aproximativ 80.000 de tone de cereale, fiind asteptate sa soseasca cantitati si mai mari, a afirmat marti directorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta, Florin Goidea, transmite Reuters.