Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a obtinut o victorie importanta in Divizia A1, dupa doua runde de „seceta“. Formatia pregatita de Danut Pascu s-a impus cu scorul de 3-1 (25-17, 25-20, 18-25, 25-16) in deplasarea de la Constanta si astfel a ajuns la cota 15 in clasamentul national. Partida a contat…

- SCMU Craiova si Dinamo se intalnesc duminica, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta din Banie, intr-un meci care va conta pentru etapa a 7-a din Divizia A1. Ambele formatii sunt intr-o perioada mai nefasta si spera ca victoria din duelul direct sa le ridice moralul si sa le propuleze mai sus in clasament.…

- CSM Petrolul Ploiesti revine, in aceasta seara, in Sala Sporturilor „Olimpia”, dupa victoria spectaculoasa de la Sibiu si ia in calcul doar varianta victoriei in confruntarea cu SCM „U” Craiova, pentru a se mentine in plutonul ce vizeaza primele cinci pozitii ale clasamentului Conferintei B. Programat…

- SCM ''U'' Craiova a urcat provizoriu pe primul loc in Divizia A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o la pas pe CS "U" Cluj, cu scorul de 3-0 (25-15, 25-16, 25-13), vineri, pe teren propriu, in primul meci din etapa a cincea.Tim Stohr (13 puncte) si Wilfrido Hernandez Encarnacion (10) au fost cei…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au avut parte de un meci facil vineri dupa masa, in Sala Polivalenta din Banie. Formația olteana a dispus cu scorul de 3-0 (25-15, 25-16, 25-13) de modesta echipa a Universitații Cluj și a bifat, astfel, cel de-al patrulea succes din actuala ediție a campionatului. Partida…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova va disputa sambata, de la ora 16.30, in Sala Polivalenta din Banie, partida cu Baia Mare, din cadrul etapei a 3-a din Divizia A. Craiovenii pornesc drept favoriti in acest duel si nu concep vreun pas gresit in fata propriilor suporteri. Chiar daca a schimbat aproape…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova va debuta in acest weekend in noul sezon al Diviziei A1. Formatia pregatita de Danut Pascu va primi in runda inaugurala vizita nou-promovatei Corona Brasov, iar disputa este programata sambata, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta. Disputa din Banie va fi una speciala,…

- SCMU Craiova organizeaza in perioada 4 octombrie – 7 octombrie o noua ediție a Memorialului „Radu Zamfirescu” la volei masculin. Alaturi de gruparea pregatita de Danuț Pascu, in Banie vor mai evolua Arcada Galati, Steaua București și U Cluj-Napoca. Aceasta competiție va fi și ultima de pregatire din…