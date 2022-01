Volei feminin: CSS si CSM Sighet joaca in deplasare la Baia Mare si Tg. Mures

Stiri pe aceeasi tema

In meciul din cadrul etapei cu numarul 13, al Diviziei A1 la volei feminin, ACS Volei Cristina Pirv Turda va juca vineri 21 ianuarie, de la orele 18.00, impotriva „liderei" campionatului,...

- Echipa de volei junioare a Clubului Sportiv Scolar din Sighetu Marmatiei - antrenor Attila Zoltan, a jucat ieri primul meci din cadrul returului de campionat national 2021-2022. Meciul s-a jucat in deplasare la Simleul Silvaniei, in compania echipe gazda ACS Silvania. Echipa sigheteana a invins in primul…

- Formatia pregatita de Florin Voinea si Radu Began s a impus in 65 de minute.Echipa feminina de volei CS Medgidia a disputat astazi prima partida din Divizia A1 pe 2022, intalnind in deplasare SCM U Craiova.Meciul a contat pentru etapa a 12 a si s a incheiat cu victoria in minimum de seturi a echipei…

- SCMU Craiova a dispus clar de Turda cu 3-0, sambata seara, dar jocul fetelor a incantat pe tot parcursul partidei. Antrenorul Craiovei, Lucian Zlotea, s-a aratat mai mult decat multumit de prestatia elevelor sale din acest joc si isi doreste ca in fiecare meci sa ne prezentam cu o atitudine cel putin…

- CS Medgidia s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, dupa ce a invins formatia croata OK Kastela, cu scorul de 3-1 (25-19, 25-14, 22-25, 25-17), joi seara, la Kastel Stari, in mansa a doua a saisprezecimilor de finala ale Cupei Challenge la volei feminin,…

ACS Volei Cristina Pirv Turda joaca in etapa cu numarul cinci din Divizia A1, la volei feminin, in deplasare, pe terenul formației Dacia Mioveni 2012. Meciul se anunța unul foarte dificil pentru...

- CSM Corona Brașov iși intalnește duminica principalul contracandidat la calificarea directa in Liga Florilor. Meciul va fi transmis live pe canalul de YouTube al clubului brașovean. Sala Sporturilor „D. Popescu Colibași” gazduiește duminica, 7 noiembrie, incepand cu ora 12:00, derby-ul seriei A al Diviziei…

- CSM Lugoj s-a calificat in saisprezecimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, miercuri seara, dupa ce a invins echipa slovaca VK Pirane Brusno, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-11, 25-15), pe teren propriu, in mansa secunda a turului preliminar al competitiei, conform agerpres. CSM Lugoj,…