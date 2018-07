Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret pentru a deschide orasul in care oamenii de stiinta rusi au dezvoltat Noviciok, agentul neurotoxic aflat in centrul cazurilor de otravire din Londra.

- Anchetatorii britanici cred ca i-au identificat pe suspectii in cazul otravirii fostului spion rus Skripal si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, potrivit Press Association, citata de News.ro.

- Orasul inchis Sihani, unde cercetatori rusi au afirmat ca au dezvoltat agentul neurotoxic Noviciok - cu care a fost otravit, conform Londrei, fostul spion sovietic Serghei Skripal - va fi deschis publicului larg din ianuarie anul viitor, in urma unui decret al Kremlinului, relateaza miercuri AFP,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns in Marea Britanie pentru o vizita de patru zile, in care va participa la discutii cu prim-ministrul britanic, Theresa May si cu Regina Elisabeta, scrie The Guardian, conform news.ro. Avionul lui Trump a aterizat la Stansted, in Essex,…

- Presa britanica a oferit primele detalii despre cine sunt cei doi oameni otraviti in Marea Britanie. Este vorba despre un barbat si o femeie, identificati de apropiati ca fiind doi britanici: Charlie Rowley (45 de ani) si Dawn Sturgess (44 de ani).

- La patru luni dupa ce, la Salisbury, erau otraviti cu gazul Noviciok un fost spion rus si fiica acestuia, doi britanici, gasiti sambata in stare critica la circa 15 kilometri de acest oras din...

