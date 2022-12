Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este gata sa negocieze cu toate partile implicate in conflictul din Ucraina, dar Kievul si sustinatorii sai occidentali au refuzat sa ia parte la discutii, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa efectueze luni o vizita in Belarus - aliatul sau in Razboiul rus din Ucraina -, anunta vineri serviciul de presa al presedintiei belaruse, relateaza AFP.

- Un tribunal din Rusia a decis prelungirea perioadei de detentie inainte de proces in cazul lui Ilia Yasin, politician al opozitiei, decizie luata in baza unor legi draconice menite sa anihileze criticii razboiului presedintelui rus, Vladimir Putin, in Ucraina, anunța BBC, citat de Rador.

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat ca Kievul nu doreste sa reia negocierile, drept urmare operatiunea militara speciala continua, relateaza GAZETA.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat deblocarea "acordului cerealelor" dupa ce ar fi primit "garanții" din partea Ucrainei, insa, joi dimineata, Kievul a transmis ca partea ucraineana nu și-a asumat noi obligații - titreaza RBC, relateaza Rador.

- Rusia și Ucraina au facut sambata un schimb de prizonieri de razboi, in total 102 persoane fiind eliberatei, au confirmat atat Moscova, cat și Kievul.

- In cadrul sesiunii plenare a Forumului internațional Saptamana Energiei Ruse de la Moscova (Russian Energy Week), președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Putin a spus ca Ucraina folosește de mult timp metode teroriste, relateaza Rador.

- Alla Pugaciova, regina muzicii pop sovietice, a declarat luni ca se afla in Israel, la trei saptamani dupa ce a denunțat razboiul din Ucraina al președintelui Vladimir Putin pentru ca a transformat Rusia intr-o paria globala, anunța Reuters, potrivit Rador.