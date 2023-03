Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti ca miza campaniei militare in Ucraina este insasi existenta Rusiei ca stat, si ca economia acesteia din urma a facut fata sanctiunilor occidentale impuse in urma cu un an dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, dar a admis ca pe termen mediu aceste…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti ca miza campaniei militare in Ucraina este insasi existenta Rusiei ca stat, si ca economia acesteia din urma a facut fata sanctiunilor occidentale impuse in urma cu un an dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, dar a admis ca pe termen mediu aceste…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a sustinut marti ca miza campaniei militare in Ucraina este insasi existenta Rusiei ca stat, si ca economia acesteia din urma a facut fata sanctiunilor occidentale impuse in urma cu un an dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, dar a admis ca pe termen mediu aceste…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti, 14 martie, ca miza campaniei militare din Ucraina o reprezinta "insasi existenta Rusiei ca stat", informeaza Agerpres preluand agențiile de știri EFE și Reuters. Liderul de la Kremlin a mai afirmat ca economia rusa a facut fata sanctiunilor occidentale…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat vineri ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…