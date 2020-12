Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea și Andreea Balan se afla in plin divorț, iar actorul traiește deja o frumoasa poveste de dtagoste alaturi de Viviana Sposub, cea de care s-a indragostit la Ferma. Cei doi nu locuiesc insa impreuna. Fostul soț al artistei a explicat cine este barbatul la care s-a mutat dupa desparțirea…

- In ediția de aseara, Anna Lesko s-a confruntat cu aliata șiprietena ei, Viviana Sposub. Dupa o lupta frumoasa, in trei runde, Anna areușit sa demonstreze ca-și merita locul in competiție și a caștigat cu 2-1,reușind sa caștige un loc in urmatoarea etapa a jocului. Insa ceea ce a urmati-a șocat pe toți…

- Viviana Sposub și George Burcea, fostul soț al Andreei Balan, s-au indragostit la Ferma, iar de atunci, cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Vedeta Pro TV nu a ezitat sa o aduca in discuție pe artista, intr-una din zilele in care muncea alaturi de Andreea Antonescu, in Ferma. „Mie nu imi…

- O noua saptamana aduce o noua lupta intre concurentii de la Ferma. Toate fetele din casa, care nu au ocupat rolul de fermier sef, se vor duela. Un alta surpriza va fi anuntata de prezentatoarea TV, fermierii vor schimba rolurile: baieții vor gati și fetele vor face treaba in curte, potrivit ferma.protv.ro.…

- Viviana Sposub (22 ani) a captat și mai mult atenția publicului de cand a decis sa participe la show-ul „Ferma”. Simpatica prezentatoare de televiziune s-a facut remarcata prin frumusețe și sinceritate in cadrul emisiunii, iar acum, de cand s-a cuplat cu fostul soț al Andreei Balan, George Burcea,…

- Anna Lesko: "Trebuie sa intru un pic in cervicala. Sa nu-mi spui, Andrei, ca te doare." Andrei Stoica: "Doare rau, dar imi place". Anda Adam: "Nu te uita, Bogdan, ca este peste 18 ani". Bogdan Stoica: "La 4 jumatate va trezesc, sa stiti". Anna Lesko: "Esti nebun?! Eu ma…

- Elena Chiriac a incercat in nenumarate randuri sa-și creeze o imagine de dura, pentru a-i face pe adversarii din Ferma sa se teama de ea la dueluri. Aceasta a rezistat insa "asalturilor” venite din partea lui Paul Diaconescu, care i-a facut ochi dulci inca din prima zi. Elena nu pare prea dornica…

- ”Ferma. Orașeni vs. Sateni” a adus unor concurenți liniște dupa furtuna, cum ar fi in cazul lui George Burcea, in contextul divorțului de Andreea Balan, dar și experiențe noi, ca in situația Vivianei Sposub. Cei doi parca și-ar trimite priviri ori ca o atracție fizica exista, sau poate doar imaginația…