Stiri pe aceeasi tema

- Duminica s-au jucat primele partide in grupele principale, la Campionatul Mondial din Japonia. Romania a pierdut cu campioana olimpica en-titre, Rusia, si a ratat astfel orice sansa de a mai spera la medalii, potrivit news.ro.Rezultatele complete de duminica sunt: Grupa I – Serbia –…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de Rusia cu scorul de 27-18 (10-10), duminica, la Kumamoto, in Grupa principala II a Campionatul Mondial din Japonia. Tricolorele au facut o prima repriza excelenta in fata campioanei olimpice en titre, dar a urmat o parte secunda foarte slaba,…

- ROMANIA - RUSIA. Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de Rusia cu scorul de 27-18 (10-10), duminica, la Kumamoto, in Grupa principala II a Campionatul Mondial din Japonia. ROMANIA -...

- Romania a invins dramatic Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat in grupa principala a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. „Tricolorele” le vor avea adversare acolo pe Rusia, Suedia și Japonia. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial…

- ,Romania a invins dramatic Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat in grupa principala a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. „Tricolorele” le vor avea adversare acolo pe Rusia, Suedia și Japonia. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul…

- La capatul unei partide epice, Romania a invins, vineri, Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat in grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia.Romania a fost condusa cu 16-10 la pauza, dar a revenit extraordinar in repriza secunda, reușind sa marcheze golul victoriei in…

- Romania a invins dramatic Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat in grupa principala a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. „Tricolorele” le vor avea adversare acolo pe Rusia, Suedia și Japonia. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a obtinut o victorie neasteptat de dificila in fata Kazahstanului, cu 22-20 (14-11), marti, la Kumamoto, in Grupa C a Campionatului Mondial din Japonia. Tricolorele au reusit a doua victorie la Mondialul nipon, dupa 29-25 cu Senegalul, insa au facut din nou un…