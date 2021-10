”Vesti bune pentru milioane romani! Consumatorii casnici vor plati maxim 71 de bani pe KWh, exact cat plateau anul trecut. Asta dupa ce am adoptat masuri de compensare si plafonare ale pretului la energie si gaze naturale, pentru a-i ajuta pe cetateni sa treaca cu bine peste aceasta iarna”, a scris, luni seara, pe Facebook, Virgil Popescu. Potrivit acestuia, romanii nu trebuie sa faca absolut nimic, decat sa isi monitorizeze consumurile. ”Am marit grila de consum, nu mai sunt 200 de kWh, in urma amendarii din Parlament pragul de consum lunar este 300 de kWh, plus 10% marja de toleranta. La…