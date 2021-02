"Exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, daca se va lua decizia de investitii in cursul acestui an. Ceea ce doresc operatorii din Marea Neaga - si noi ne-am pus in programul de guvernare, atat al Partidului National Liberal, cat si al Aliantei PNL - USR PLUS - UDMR - este modificarea legii offshore in asa fel incat sa stimuleze aceste investitii si o vom face. Si o vom face in cursul acestui an aceasta modificare. Numai ca eu am spus si am cazut si in coalitie de acord, acest lucru va trebui facut in Parlament, pentru ca dorim o coalitie cat mai larga…