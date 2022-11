”Investim in dezvoltarea programului nuclear civil al Romaniei! Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA in domeniul energiei este unul puternic. Astazi in prezenta presedintelui Romaniei Klaus Iohannis, a Reprezentantului Special al Presedintelui Statelor Unite ale Americii pentru Clima, John Kerry, si a lui Geoffrey R. Pyatt, Assistant Secretary Bureau of Energy Resource, la Conferinta ONU privind schimbarile climatice – COP27, am avut onoarea sa anunt impreuna cu presedintele US EXIM Bank Reta Jo Lewis sprijinul ferm pentru acordarea finantarii de catre US EXIM pentru construirea unitatilor…