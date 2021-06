Viorica de la Clejani, anunț surprinzător despre Fulgy: „În curând, pe micile ecrane…” Fulgy (23 de ani), fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, urmeaza sa se intoarca acasa de la Spitalul Clinic de Psihiatrie “​Profesor Doctor Alexandru Obregia” din București. Nu numai ca tanarul a raspuns bine tratamentului primit la spital, dar acesta s-ar fi și indragoatit de o fata internata acolo, careia i-ar fi compus cateva versuri, potrivit cancan.ro . Viorica de la Clejani a postat recent pe rețelele de socializare un clip filmat in apartamentul fiului ei, in care marturisește ca așteapta cu nerabdare ca tanarul sa revina din spital. In plus, Viorica de la Clejani mai spune ca Fulgy… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

