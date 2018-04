Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni seara, cu privire la faptul ca presedintelui Klaus Iohannis i-a cerut demisia, ca pentru ea "viata merge inainte". "Pentru mine, viata merge inainte si duc mai departe implementarea programului de guvernare, un program asteptat de romani", a spus…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. "Sunt trei luni (n.r. - de la investirea Guvernului Dancila) dupa care pot sa trag o concluzie. Doamna Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru…

- In opinia lui Attila Korodi, declaratia de vineri a presedintelui Klaus Iohannis „are foarte multa conotatie politica, dar o declaratie care imediat, in perioada urmatoare, nu are cum sa aiba un rezultat direct, procedural, pentru ca efectiv, presedintele nu are prerogative de a cere demisia, care…

- Premierul Viorica Dancila a spus, vineri seara, ca nu va demisiona, ca s-a simtit jignita de aprecierile presedintelui Iohannis si ca va merge mai departe. „Voi merge mai departe. Presedintele nu are atributii in a demite un prim-ministru“, a afirmat Dancila.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca nu intentioneaza sa demisioneze. „Categoric nu. Nu vad niciun motiv sa demisionez atata timp cat am sustinerea coalitiei de guvernare, atata timp cat cred ca in cele trei luni am avut rezultate bune. Nu vad niciun motiv ca sa-mi depun demisia”,…

- Uniunea Salvati Romania a transmis ca sustine demersul presedintelui prin care i-a solicitat demisia premierului Viorica Dancila si afirma ca acest conflict dintre presedinte si Guvern poate arunca Romania in haos. „USR sustine solicitarea presedintelui Iohannis si asteptam demisia premierului.…

