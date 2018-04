"In cadrul sedintei de astazi vom vorbi despre internship. Ma bucur ca suntem la a cincea editie a internshipului, lansat de Guvernul Romaniei, pentru studenti si tineri absolventi. Prin acest internship, care se va desfasura intre 16 iulie si 14 septembrie, tinerii vor putea sa se familiarizeze cu lucrul in administratia centrala. Prin acest internship, 200 de tineri vor putea sa isi desfasoare activitatea in cadrul Guvernului Romaniei, in ministere sau institutii subordonate autoritatilor centrale. Conditiile de participare vor fi facute publice si profita de aceasta ocazie sa le ureze tuturor…