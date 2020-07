Stiri pe aceeasi tema

- Procentul de marire va fi anunțat abia dupa ce Ministerul Finanțelor va incheia bilanțul cheltuielilor The post Ministrul Muncii: Pensiile VOR CREȘTE. Daca PSD voia, cu adevarat, sa mareasca pensiile cu 40%, o facea imediat! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ministrul Muncii:…

- Ieri, șeful Statului nu excludea posibilitatea reintroducerii unor masuri restrictive Sursa articolului: Declarații de urgența la Palatul Cotroceni! Președintele Klaus Iohannis anunța daca se impun noi masuri RESTRICTIVE Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Cea mai mare crestere de cazuri din ultimele 3 luni Sursa articolului: OFICIAL Romania are CEA MAI MARE creștere saptamanala de imbolnaviri COVID de la inceputul epidemiei. Care sunt județele roșii Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Pensiile vor creste, pentru ca este evident ca e necesara o suplimentare, dar acest lucru trebuie sa aiba sustinerea bugetului, pentru ca venim dupa o perioada in care economia a fost greu lovita, a declarat marti seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

- Nelu Tataru: Nu putem da un asimptomatic acasa in prima zi Sursa articolului: Ministrul Sanatații anunța ca va da marți ordin pentru ca pacienții asimptomatici sa poata fi externați in termen de 10 zile Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Transmiterea comunitara exista in acest moment, devine accentuata Sursa articolului: Nelu Tataru anunța o posibila dublare sau chiar triplare a numarului de cazuri noi raportate zilnic Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Maririle trebuie sa țina cont de riscurile pe care le produce legea pensiilor adoptata de fosta guvernare PSD Sursa articolului: „Legile puterii”. Florin Cițu: PENSIILE vor CREȘTE in acest an. Dupa șase luni vom ști cu cat se vor majora Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, da din nou asigurari pensionarilor ca pensiile lor vor crește. Oficialul Guvernului se ferește sa dea un procent pentru marire, așteptand inca evaluarile de la Finanțe și incasarile...