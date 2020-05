Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile vor fi majorate, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, precizand ca asteapta evaluarea incasarilor la buget de la Ministerul Finantelor. Violeta Alexandru a evitat sa spuna cu cat vor crește pensiile.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat joi seara, la postul public de televiziune, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020.Intrebata de moderator daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile".…

