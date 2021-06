Stiri pe aceeasi tema

- Recentele ofensive ale talibanilor, pe care armata americana le "supravegheaza" indeaproape, nu pun sub semnul indoielii retragerea militara din Afganistan pana la 11 septembrie, au declarat miercuri cei mai inalti reponsabili ai Pentagonului. Potrivit acestora, talibanii nu controleaza niciuna din…

- Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi incetinita ca urmare a inaintarii in teren a talibanilor, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, care a subliniat ca acest lucru nu pune sub semnul intrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie,…

- Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi incetinita avand in vedere inaintarea pe teren a talibanilor, a declarat luni Pentagonul, subliniind ca acest lucru nu pune sub semnul intrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie, transmite AFP. "Planurile ar putea…

- Retragerea fortelor americane din Afganistan ar putea fi incetinita avand in vedere inaintarea pe teren a talibanilor, a declarat luni Pentagonul, subliniind ca acest lucru nu pune sub semnul intrebarii termenul limita al retragerii, stabilit pentru 11 septembrie, transmite AFP. "Planurile ar putea…

- Retragerea fortelor americane din Afganistan, care ar trebui sa se incheie pana la 11 septembrie, a fost realizata in proportie de peste 50%, potrivit unei estimari saptamanale a Pentagonului, data publicitatii marti, conform AFP. De cand presedintele Joe Biden a ordonat in aprilie plecarea trupelor,…

- Armata americana si-a recunoscut responsabilitatea pentru moartea a 23 de civili in 2020, in principal in cadrul operatiunilor sale in Afganistan, potrivit unui raport al Pentagonului publicat miercuri, ale carui estimari sunt insa inferioare celor ale organizatiilor neguvernamentale, potrivit AFP.…

- Washingtonul intentioneaza sa-i evacueze „rapid” pe afganii care au lucrat pentru armata americana, procesul fiind planificat a se incheia inainte de retragerea tuturor trupelor din Afganistan, care ar urma sa aiba loc pana in septembrie, a anuntat seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley,…

- Retragerea americana din Afganistan, care trebuie sa se incheie pana la 11 septembrie, a avansat cu un procent cuprins intre 16% si 25%, conform unei estimari saptamanale a Pentagonului publicate marti, care arata o continuare a operatiunilor de evacuare la un ritm sustinut, relateaza AFP. De…