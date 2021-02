KADEBOSTANY incepe acest an, alaturi de Valeria Stoica, cu un mesaj pe care sufletul nostru pare sa il preia și sa il rosteasca instant – „Take Me To The Moon”. Printr-o delicatețe extraordinara oferita de vocea Valeriei, acest nou single stelar poarta amprenta apreciatului KADEBOSTANY, una dintre cele mai cunoscute fețe ale pop-ului modern. KADEBOSTANY sfideaza genurile muzicale și creeaza muzica definitorie epocii urmatoare, lansand Take Me To The Moon, o noua piesa pop cu atitudine. Creația artistului este o melodie luminoasa și bantuitoare in același timp, in care linii melodice elegante…