- Ploile torențiale au facut ravagii in nordul țarii. Salvatorii au intervenit in raioanele Edineț și Briceni dupa ce a plouat puternic cu grindina.Mai mulți copaci eu fost doborați in urma rafalelor de vant.

- O femeie de 68 de ani s-a inecat ieri in iazul din satul Stolniceni, raionul Edinet. Corpul neinsuflețit a fost descoperit de un localnic care a alertat poliția.Pe corpul victimei nu au fost gasite urme de violența.

- Seceta face ravagii in Cluj, sute de oameni au ajuns sa primeasca apa „cu porția”. Rezerva de apa este tot mai mica din cauza secetei. Pentru a face fața situației, Compania de Apa Someș a anunțat ca in mai multe localitați din județul Cluj furnizarea apei potabile se realizeaza cu „intermitențe”.„Drept…

- Pe 19 iunie, satul Terebna, raionul Edineț, a gazduit al 11-lea festival de folclor „Cinta de rasuna lunca”, unde puteai admira cintece, dansuri, puteai gasi un cadou pe placul tau la expoziția și vinzarea de produse a mesterilor populari. La festivalul din satul Terebna au participat oaspeți din 20…

- Ploua torential in zona de munte a judetului Buzau iar pe alocuri precipitatiile sunt insotite de grindina. Ploaia cu gheata cazuta in apropiere de Ramnicu Sarat a produs pagube in gradini.

- Vremea extremelor a facut ravagii in țara. Vijelia care a cuprins municipiul Craiova a inundat complet strazile, dar și cateva imobile. Sistemul de canalizare nu a mai facut fața, in urma cantitaților de apa cazuta. Pasajul garii a fost, de asemenea, complet inundat. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu,…

- Doua tiruri din Timișoara au fost rasturnate in noaptea de miercuri spre joi de vijelie, iar șoferii au ramas blocați in interior. La fața locului, au intervenit pompierii militari, care au reușit sa-i scoata, potrivit site-ului local Tion.Probleme au fost in tot județul, din cauza unei furtuni puternice.…

Natura s-a dezlanțuit și la Lita in comuna Savadisla in cursul zilei de miercuri. Ploaia torențiala și caderile de grindina au facut prapad prin curțile și terenurile agricole ale satenilor. ANM a...