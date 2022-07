Viitorii polițiști vor să se însoare Dupa depunerea, la sfarșit de saptamana, a juramantului militar, la care au participat și familiile sau iubitele, doi elevi de la Școala de Poliție Vasile Lascar din Campina au decis sa surprinda asistența. Intr-un mod placut, desigur. In ințelegere și complicitate cu conducerea școlii, cei doi tineri, dupa ce s-a incheiat ceremonia și lumea era inca sub imperiul emoțiilor iscate de depunerea juramantului, s-au pus cu facutul de declarații catre iubitele lor. Dar nu doar atat. Ei, spre surpriza celor prezenți, și, mai ales a fetelor care le sunt iubite, au așezat genunchiul la pamant, ca barbații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

