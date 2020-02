VIDEO+FOTO Umor oltenesc :D Imagini geniale: Craioveanu a primit 4 curcani plocon de la Jerry Gane!

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și-a atins obiectivul vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“. S-a impus cu 3-1 in fața lui Gaz Metan Mediaș și a facut un pas uriaș spre play-off-ul Ligii I. Intreaga disputa a fost surprinsa de GdS intr-o ampla galerie foto, pe care vi-o prezentam mai sus. Citește și: Liga…

- Gica Craioveanu a fost prins baut la volan pe 12 august 2019, la cateva ore dupa terminarea meciului CSU Craiova - Sepsi 0-1. Oprit pentru un control de rutina, fostul fotbalist a refuzat testarea cu aparatul etilotest și a fost dus la Spitalul Județean de Urgența din Craiova pentru a-i fi recoltate…

- Sorin Carțu, președintele CS Universitatea Craiova, și Marcel Popescu, managerul general al clubului, au susținut o conferința de presa in care l-au prezentat pe mijlocașul Dan Nistor și au vorbit despre situația de la club. Cei doi oficiali ai oltenilor au avut o reacție dura și i-au criticat dur…

- Gica Craioveanu, 51 de ani, și-a anunțat in aceasta seara plecarea din funcția de director de imagine al celor de la CS Universitatea Craiova. Nemulțumit de politica lui Mihai Rotaru, Craioveanu a ales sa paraseasca proiectul pe care-l susținuse inca de la apariție, in 2013. Cel poreclit „Grande” a…

- Gica Craioveanu, președintele de imagine de la CS Universitatea Craiova, a anunțat ca parasește clubul din Banie, fiind nemulțumit ca nu e pus in valoare. A criticat și tratamentul la care a fost supus Victor Pițurca, antrenorul care a parasit clubul ieri. Știre in curs de actualizare.

- Handbalistii de la Universitatea Craiova sunt in fata ultimului joc din acest an din campionat. Echipa lui Catalin Popescu va da piept, miercuri dupa-masa, cu o alta formatie din Oltenia, Constantin Brancusi Targu Jiu. Partida se va disputa in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“ si va conta pentru…

- Scrimerul Adrian Dabija (CS Dinamo Bucuresti) a castigat Cupa Romaniei la spada, proba individuala masculina, sambata, la Craiova, dupa o finala castigata in fata lui Mario Persu (CS Universitatea Craiova), cu scorul de 15-12.Pe locul al treilea s-a clasat Adrian Szilagyi (CSM Satu Mare),…

- Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Nicusor Bancu, a fost sanctionat, miercuri, de Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii cu amenda in valoare de 10.000 de lei pentru declaratiile rasiste facute la adresa jucatorului de culoare olandez Bradley de Nooijer in timpul meciului cu…