Stiri pe aceeasi tema

- Legea offshore va fi modificata in acest an. “Sper sa gasim un consens politic in Parlament, va fi o initiativa parlamentara a coalitiei si sunt convins ca pana la finalul acestei sesiuni parlamentare ea va fi aprobata. Eu imi doresc un consens politic mai larg decat consensul coalitiei. Acesta este…

- Legea energiei electrice va fi rescrisa printr-un program de consultanta, cu ajutorul Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare (BERD). De asemenea, Ministerul Energiei este într-o discutie cu Banca Mondiala pentru a obtine un suport privind modernizarea Legii gazelor naturale, a declarat…

- Capacitatea de productie a Complexului Energetic Oltenia nu se va schimba in mod semnificativ in urma restructurarii, arata Comisia Europeana in scrisoarea prin care motiveaza de ce a inceput investigatia aprofundata cu privire la ajutorul de stat pe care il solicita Romania prin planul de restructurare…

- Popescu a subliniat ca Romgaz are capacitatea de a gestiona acest proiect.”Principala preocupare, in acest moment, este achizitionarea participatiei Exxon de 50% din Neptun Deep”, a declarat ministrul. Popescu a adaugat ca ministerul pe care il conduce lucreaza la modificarea Legii offshore, care va…

- Romgaz va depune o oferta pentru preluarea participatiei Exxon in proiectul gazelor de mare adancime din Marea Neagra in urmatoarele doua luni, pana la expirarea mandatului actual al directorului general interimar, a declarat, joi, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Prezent la evenimentul Black Sea…

- Romgaz va depune în urmatoarele doua luni o oferta pentru preluarea participației pe care Exxon o deține în proiectul Neptun Deep din Marea Neagra, a declarat joi Virgil Popescu, ministrul economiei. Ministrul considera ca Romgaz are capacitatea de a gestiona acest proiect."Principala…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, declarat ca prima molecula de gaz romanesc din Marea Neagra va fi scoasa anul acesta de compania Black Sea Oil&Gas din perimetrul Aurora, iar din zacamantul Neptun Deep probabil ca acest lucru se va intampla in anul 2025, , . „Eu cred ca vom scoate din Marea Neagra…

- Pana de curent a cuprins jumatate din țara, dupa ce au aparut probleme in distribuție. Este vorba de mai multe judete din nord-vest, printre care: Cluj, Bistrița Nasaud, Sibiu, Maramureș, Mureș și Constanța.Citește și Nord-vestul Romaniei - in intuneric! Pana de curent in mai multe județe de țara:…