- In urma cu puțin timp, prefectul de Buzau, Daniel Țiclea, a anunțat decizia de inchidere a mai multor tronsoane de drumuri naționale. Cu ora 20:15 : DN 2 E85 km 115 Buzau – pana la limita cu județul Vrancea Cu ora 20:15 : DN 22 Rm. Sarat – limita cu Braila Cu ora 20:40 : DN 2B Buzau – limita cu județul…

- Viscolul inchide trei drumuri naționale din județul Buzau. Conform unei decizii de ultima ora lluae de Prefectura Buzau, trei drumuri naționale au fost inchise circulației rutiere, la doar cateva minute de la intrare in vigoare a Codului Galben de viscol puternic. Este vorba despre DN22 și DN2 E85 ,…

- Noua drumuri nationale din judetele Buzau, Vrancea, Galati si Bacau sunt inchise, duminica dimineata, din cauza conditiilor meteorologie nefavorabile, in timp ce pe alte artere rutiere au fost impuse restrictii. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice…

- SITUAȚIA ACTUALIZATA UPDATE! Incepand cu ora 07:00 s-au ridicat restricțiile de tonaj pe toate drumurile din județ. Incepand cu ora 6.00 s-a redeschis circulația pe DN 2M ( FOCȘANI- BUTUCOASA ) și pe DN2L ( TISITA- SOVEJA). Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, sunt inchise circulației publice…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovean, a declarat ca deși in momentul de fața județul nu se afla sub avertizare de cod meteo, avand in vedere caderile prognozate de precipitații sub forma de zapada și stratul existent de pana la 25-30cm depus in zona de munte, a solicitat atat secțiilor de…

- Data: 28 Ianuarie 2023 Ora: 07:00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza zapezii viscolite, ca masura preventiva, a fost inchisa circulația pe urmatoarele drumuri naționale: 1. DN 2 Caldarușeanca – Ramnicu Sarat, județul Buzau; 2. DN 22 Ramnicu Sarat…

- Din cauza viscolului puternic, incepand cu ora 19.00, vor fi inchise temporar trei sectoare de drumuri județene, pentru a nu pune in pericol participanții la trafic: DJ 204B Maicanești – Tataranu DJ 202F Mihalceni (Cioraști) – Balești DJ 204P Gugești – DN2 Locuitorii din aceste zone au rute alternative…

- Update 18.40: S-a deblocat drumul de la Mihailești pe un sens, București – Buzau, transmit autoritațile. Viscolul și cantitațile mari de zapada au inchis mai multe drumuri din județ. La solicitarea Consiliului Județean, incepand cu ora 18.00, circulatia va fi inchisa temporar pe mai multe sectoare de…