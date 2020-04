Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat sambata, in declaratia de presa de la sediul MAI, ca Ordonanta Militara nr 7 cu privire la masuri de combatere a epidemiei de COVID-19 prevede inclusiv asigurarea, la cerere, de spatii hoteliere pentru personalul medical, anunța AGERPRES."Pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, duminica seara, ca incepand de marti, 31 martie, autoritatile administratiei publice locale vor monta in blocuri dispozitive cu solutii dezinfectante si vor efectua dezinfectii pe casa scarilor, in lifturi si in alte spatii comune. „Pentru a proteja…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, duminica seara, ca ministerele cu retea sanitara proprie si autoritatile administratiei publice locale care au in subordine sau in coordonare unitati sanitare, vor asigura, la cerere, spatii hoteliere destinate repausului intre ture sau garzi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, in declaratia de presa de la sediul MAI de duminica seara, ca Ordonanta Militara numarul 4 prevede ca persoanele de peste 65 de ani sa isi poata rezolva problemele de natura medicala pe intreaga perioada a zilei. ‘Am clarificat cu privire la circulatia…

- USR Constanta ii solicita ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, sa puna la dispozitia cadrelor medicale constantene hotelul Meridian din statiunea Mamaia, detinut de MAI, prin cazarea separata a acestora fiind prevenita raspandirea infectarii cu coronavirus. "Uniunea Salvati Romania…