Stiri pe aceeasi tema

- Simon Weckert, un artist din Berlin, a provocat un "ambuteiaj virtual" dupa ce s-a plimbat prin capitala Germaniei cu 99 de telefoane deschise pe aplicatia Google Maps, scrie Design Boom.FOTO: Simon Weckert (http://www.simonweckert.com/)Experimentul a vrut sa arate cum tehnologia digitala poate avea…

- Un experiment realizat de Simon Weckert a demonstrat o modalitate inedita de a pacali Google Maps, facand ca aplicatia sa creada ca traficul este mult mai aglomerat decat in realitate pe strazile Berlinului.

- Polițiști din Alba au depistat, in flagrant, un barbat și o femeie din județul Timiș, in timp ce incercau sa intre in posesia unor telefoane mobile contractate in baza unor documente false. Cei doi au fost reținuți și vor fi cercetați, sub control judiciar pentru tentativa de inșelaciune și fals material…

- Desi nu au exact aceleasi cifre, studiile de piata a trei companii diferite de cercetare, Strategy Analytics, Counterpoint Research si Canalys, arata faptul ca Huawei a vandut mai multe smartphone-uri decat Apple anul trecut. Aproximativ 240 milioane de smartphone-uri a vandut Huawei anul trecut, conform…

- Suspectul prins la concertul formației din Amsterdam are 34 de ani și se crede ca face parte dintr-o banda de hoți, potrivit poliției.Barbatul a fost prins dupa ce oamenii aflați la concert au alertat poliția, care a venit și a blocat ieșirile.Mai mulți ofițeri olandezi de poliței…

- Testele de performanta nu spun intotdeauna intreaga poveste, insa poate oferi putine detalii despre modul in care smartphone-urile sunt dezvoltate. Un scor mare poate sugera fie o optimizare software foarte buna pentru hardware-ul disponibil, fie o constructie mai avansata cu un sistem de racire eficient,…

- Astazi, in jurul amiezii, in Deva, un barbat in varsta de 65 de ani ce traversa strada regulamentar pe marcajul pietonal și semnalizat electric cu culoarea verde a semaforului, a fost lovit și aruncat pe carosabil. ”La data de 13.12.2019, in jurul orei 11:45, un pieton in varsta de 65 de ani,…

- WhatsApp, compania deținuta de Facebook, spune pe pagina sa de asistența care sunt smartphone-urile care nu vor mai putea accesa aplicația, susținand ca schimbarea este necesara pentru a asigura securitatea utilizatorilor sai, scrie startupcafe.ro, potrivit RTV.NET. Sunt afectate diverse versiuni de…