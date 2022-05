Stiri pe aceeasi tema

- *IPJ PRAHOVA* In cursul acestei dimineți, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat o percheziție domiciliara, in județul Prahova, la o persoana banuita de savarșirea infracțiunilor de producere de produse accizabile in afara unui antrepozit fiscal autorizat și deținere…

- O acțiune de amploare, care s-a soldat cu reținerea unui barbat, a avut loc, in urma cu puțin timp, in parcarea magazinului Penny din zona garii Buzau. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, subcomisarul Ane-Mari Vrapciu, acțiunea este organizata de o structura care nu se afla in subordinea…

- SCANDAL in Alba Iulia: Tanar din Șard, reținut de polițiști, dupa ce ar fi lovit un barbat, in timp ce se aflau la un local SCANDAL in Alba Iulia: Tanar din Șard, reținut de polițiști, dupa ce ar fi lovit un barbat, in timp ce se aflau la un local Politistii din Alba Iulia au retinut un tanar din Șard,…

- Procurorii Serviciului Teritorial Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au dispus, marti, retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui barbat cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si de mare risc, se arata…

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut, luni, de Politie, dupa ce ar fi sustras, dintr-un magazin din Brasov, mai multe sticle cu bauturi alcoolice, in valoare de 800 de lei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat care s-a dat ofițer in cadrul MAI a fost prins in flagrant dupa ce a primit 5.000 de lei de la o persoana, careia i-a promis ca va interveni la IPJ Giurgiu intr-un dosar de abuz in serviciu.

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost reținut in flagrant, de catre polițiștii sectorului Botanica, in timp ce plasa droguri spre vanzare pentru ulterioara realizare prin intermediul platformelor de socializare.

- Un tanar de 24 de ani din raionul Ialoveni a fost reținut de carabinieri, dupa ce se plimba pe strazile Capitalei cu uo arma fara acte permisibile și droguri. Potrivit oamenilor legii, tanarul și-a schimbat brusc direcția de deplasare cand a observat patrula de carabinieri.