Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca in sedinta de guvern de miercuri a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede decontarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, a achizitiei de 500.000 de tablete si a materialelor de protectie sanitara necesare in scoli. "In sedinta de guvern de astazi am adoptat o ordonanta de urgenta care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achizitiei de 500.000 de tablete, achizitii facute de catre autoritatile publice locale sau inspectoratele scolare judetene. 500.000 de tablete necesare pentru inceputul de an scolar, iar aceasta achizitie…